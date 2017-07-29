Камеры телеканала NHK могли зафиксировать ракетные испытания КНДР

ТОКИО, 29 июл — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Последние ракетные испытания КНДР могли быть зафиксированы камерами японского телеканала NHK, установленными в юго-западной части острова Хоккайдо на севере Японии.

В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые.

По данным телеканала NHK, в 00.28 субботы по местному времени (18.28 пятницы мск), что примерно совпадает со временем ракетного испытания КНДР, несколько камер, установленных в городе Муроран и в городе Эсаси, запечатлели светящийся объект, который падал в Японское море.

Официального подтверждения того, что камеры японского телеканала запечатлели именно пуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР "Хвасон-14", нет. Однако специалист по ракетным разработкам из Международного института стратегических исследований Майкл Эрман считает, что "с учетом того, что кадры были засняты через 46 минут после пуска ракеты (КНДР), существует высокая вероятность того, что это была северокорейская ракета".