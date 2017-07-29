Япония и США собираются усиливать давление на КНДР

ТОКИО, 29 июл — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Главы МИД Японии и США в ходе телефонного разговора на фоне последних ракетных испытаний КНДР подтвердили намерение усиливать давление на Пхеньян, в частности, продвижение новой резолюции СБ ООН с более жесткими мерами, сообщило агентство Киодо.

Кроме этого, отмечает агентство, глава МИД Японии Фумио Кисида и госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявили, что страны будут поддерживать тесное сотрудничество при кооперации с Южной Кореей на фоне провокационных действий КНДР.

В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые.