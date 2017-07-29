В Венесуэле еще один человек погиб во время протестов

МЕХИКО, 29 июл — РИА Новости. Еще один человек стал жертвой протестов в венесуэльском штате Тачира, сообщает портал Nacional.

По данным СМИ, 18-летний Густаво Вильямисар был ранен во время столкновений с силами безопасности. Он якобы получил огнестрельное ранение в голову, был доставлен в больницу, но там скончался.

В период с пятницы по воскресенье оппозиция Венесуэлы призвала население к участию в акциях протеста против созыва национального учредительного собрания, которое должно предложить изменения в конституцию страны. Власти запретили любые демонстрации с 28 июля по 1 августа в преддверии голосования, которое состоится 30 июля, под угрозой уголовного наказания, однако оппозиция уже начала свои акции. Пока информации о задержанных нет.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Число погибших, по последним данным, превысило 110 человек.