Китай надеется, что все стороны проявят осторожность после пуска МБР КНДР

ПЕКИН, 29 июл – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай надеется, что после пуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14" все заинтересованные стороны проявит осторожность в действиях во избежание роста напряженности на Корейском полуострове, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Надеемся, что все заинтересованные стороны будут действовать с осторожностью, чтобы предотвратить эскалацию напряжения (на Корейском полуострове — ред.), и смогут совместными усилиями защитить региональный мир и стабильность", — говорится в заявлении дипломата, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые.

По данным южнокорейских военных, новая ракета КНДР пролетела примерно тысячу километров, достигнув максимальной высоты 3,7 тысячи километров. В КНШ полагают, что на этот раз испытана, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета. В США также считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету.

По данным российского оборонного ведомства, ракета поднялась на высоту 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря. Как отметили в Минобороны РФ, Москва отслеживала ракетный пуск Пхеньяна, который был произведен в направлении от границ РФ и опасности для территории России не представлял.

В КНДР заявили, что о втором успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". По данным ЦТАК, ракета пролетела 47 минут и 12 секунд. Отмечается, что дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота полета — 3724,9 километра.