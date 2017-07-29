ПЕКИН, 29 июл – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай надеется, что после пуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14" все заинтересованные стороны проявит осторожность в действиях во избежание роста напряженности на Корейском полуострове, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые.
По данным южнокорейских военных, новая ракета КНДР пролетела примерно тысячу километров, достигнув максимальной высоты 3,7 тысячи километров. В КНШ полагают, что на этот раз испытана, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета. В США также считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету.
В КНДР заявили, что о втором успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". По данным ЦТАК, ракета пролетела 47 минут и 12 секунд. Отмечается, что дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота полета — 3724,9 километра.