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В мире

Эксперт: команда Трампа не наладит отношения с Россией при нынешнем климате

Сюжет:
Новые санкции США против России (124)
05:3429.07.2017
0920
© AFP 2017 / Saul LoebПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb

ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Администрация Дональда Трампа не сможет наладить отношения с РФ при нынешнем политическом климате, заявила РИА Новости старший советник, директор программы "Россия и Евразия" Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Ольга Оликер.

Как Россия должна ответить, если США все-таки введут новые санкции?
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  • 31.8%

    Зеркальными мерами против американского бизнеса

  • 2.2%

    Ограничиться индивидуальными санкциями

  • 61.7%

    Максимально жестко, вплоть до высылки дипломатов

  • 4.3%

    Никак, зачем еще больше обострять отношения
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МИД РФ в пятницу призвал США до 1 сентября привести количество дипломатов и техсостава диппредставительств в РФ в соответствии с числом сотрудников российских диппредставительств в США. Кроме того, РФ с 1 августа приостанавливает использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору.

По словам эксперта, "реальные изменения потребуют реальных действий, чтобы продвинуть вперед отношения", однако "администрация Трампа не сможет этого сделать при нынешнем политическом климате".

Комментируя принятые Москвой меры, Оликер отметила, что "примечательным является то, что это стало ответом не на новые санкции, заложенные в законопроекте (конгресса США — ред.), а на последние санкции (экс-президента США Барака) Обамы, из которых Путин лично сделал представление, оставив их в то время без ответа, будучи выше этого".

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© REUTERS / Jonathan Ernst
Трамп планирует подписать законопроект об усилении антироссийских санкций
По ее словам, "в то время как они могут нанести ущерб дипмисии США в России, они не наносят удар ни по чему близкому и дорогому для США". "Они представляют собой очень выверенную расплату с некоторым обострением (гораздо больше людей предполагается выслать). Кроме того, представляется, что они предназначены для того, чтобы подчеркнуть российскую позицию, что действия США в декабре были случайными и маловажными — Москва даже не старается обвинить кого-либо в шпионаже, тем самым предполагая, что обвинения США не были достойными", — пояснила эксперт.

Оликер предположила, что "Россия пытается послать сигнал по крайней мере о некоторой сдержанности с таким ответом", однако, она не уверена, что "это будет прочитано таким образом в Вашингтоне".

Конгресс не доверяет Трампу

Майкл Макфол. Архивное фото
© AP Photo / Misha Japaridze
Макфол считает несправедливым ответ России на санкции США
Эксперт также отметила, что законопроект по санкциям был принят, поскольку "конгресс не доверяет Трампу" и тому, что он "может проводить хорошую политику в отношении России".

В четверг сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3). В пятницу в Белом доме сообщили, что Трамп подпишет этот законопроект.

Помимо того, что законопроект предполагает дополнительные ограничительные меры против российского экономического сектора, он фактически лишает президента США возможности отменять новые или уже действующие санкции без соответствующего одобрения конгресса. Таким образом, это значительно ограничивает свободу действий президента США во внешней политике.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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