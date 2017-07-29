Китай призвал КНДР воздержатся от действий, ведущих к эскалации конфликта

ПЕКИН, 29 июл – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай после пуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14" призывает Пхеньян прекратить действия, которые приведут к дальнейшей эскалации и соблюдать резолюции СБ ООН, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Китай призывает КНДР соблюдать соответствующие резолюции СБ ООН и прекратить действия, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности ситуации на Корейском полуострове", — говорится в опубликованном на сайте МИД Китая заявлении дипломата.

Он подчеркнул, что Китай обеспокоен текущими событиями. "Резолюции СБ ООН четко определяют использование КНДР технологий баллистических ракет и проведения пусков, Китай выступает против любых действий Северной Кореи, которые нарушают эти резолюции", — добавил Гэн Шуан.

В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые.

По данным южнокорейских военных, новая ракета КНДР пролетела примерно тысячу километров, достигнув максимальной высоты 3,7 тысячи километров. В КНШ полагают, что на этот раз испытана, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета. В США также считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету.

По данным российского оборонного ведомства, ракета поднялась на высоту 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря. Как отметили в Минобороны РФ, Москва отслеживала ракетный пуск Пхеньяна, который был произведен в направлении от границ РФ и опасности для территории России не представлял.

В КНДР заявили, что о втором успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". По данным ЦТАК, ракета пролетела 47 минут и 12 секунд. Отмечается, что дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота полета — 3724,9 километра.