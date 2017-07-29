В Сеуле рассмотрят введение односторонних санкций против КНДР

ТОКИО, 29 июл — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал соответствующие ведомства рассмотреть возможность введения односторонних санкций против КНДР в ответ на последний пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14".

"Я бы хотел, чтобы наши односторонние санкции против КНДР были пересмотрены", — цитирует агентство Ренхап слова южнокорейского президента.

В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые.

В КНДР заявили, что о втором успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". По данным ЦТАК, ракета пролетела 47 минут и 12 секунд. Отмечается, что дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота полета — 3724,9 километра.

Южнокорейские военные полагают, что на этот раз испытана, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета. В США также считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету.

По данным российского оборонного ведомства, ракета поднялась на высоту 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря. Как отметили в Минобороны РФ, Москва отслеживала ракетный пуск Пхеньяна, который был произведен в направлении от границ РФ и опасности для территории России не представлял.