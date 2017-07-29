США не признают за КНДР права на ядерное оружие

ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. США выступают за мирную денуклеаризацию Корейского полуострова, но никогда не признают за КНДР права на ядерное оружие, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в связи с очередным ракетным пуском Пхеньяна.
"США хотят мирной денуклеаризации Корейского полуострова и окончания воинственных действий со стороны Северной Кореи. Как и мы, и другие (страны) ясно говорили прежде, мы никогда не признаем обладание Северной Кореи ядерным оружием и не откажемся от обязательств перед нашими союзниками и партнерами в регионе", — говорится в распространенном госдепартаментом заявлении главы ведомства Рекса Тиллерсона.
В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые.
По данным южнокорейских военных, новая ракета КНДР пролетела примерно тысячу километров, достигнув максимальной высоты 3,7 тысячи километров. В КНШ полагают, что на этот раз испытана, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета. В США также считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету.
В КНДР заявили, что о втором успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". По данным ЦТАК, ракета пролетела 47 минут и 12 секунд. Отмечается, что дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота полета — 3724,9 километра.