Минобороны Южной Кореи прокомментировало новый пуск северокорейской ракеты

ТОКИО, 29 июл — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Глава министерства обороны Южной Кореи Сон Ён Му считает, что последний пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) КНДР "Хвасон-14" лишает южнокорейские власти и международное сообщество надежды на смягчение военной напряженности на Корейском полуострове.
"Несмотря на предложение правительства Южной Кореи (к КНДР — ред.) провести переговоры военных представителей, провокационные пуски баллистических ракет являются безрассудным действием, которое лишает южнокорейское правительство и международное сообщество надежды на смягчение военной напряженности между двумя Кореями", — цитирует агентство Ренхап слова Сон Ён Му.
По данным южнокорейских военных, новая ракета КНДР пролетела примерно тысячу километров, достигнув максимальной высоты 3,7 тысячи километров. В КНШ полагают, что на этот раз испытана, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета. В США также считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету.
В КНДР заявили, что о втором успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". По данным ЦТАК, ракета пролетела 47 минут и 12 секунд. Отмечается, что дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота полета — 3724,9 километра.