Минобороны Южной Кореи прокомментировало новый пуск северокорейской ракеты

ТОКИО, 29 июл — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Глава министерства обороны Южной Кореи Сон Ён Му считает, что последний пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) КНДР "Хвасон-14" лишает южнокорейские власти и международное сообщество надежды на смягчение военной напряженности на Корейском полуострове.

"Несмотря на предложение правительства Южной Кореи (к КНДР — ред.) провести переговоры военных представителей, провокационные пуски баллистических ракет являются безрассудным действием, которое лишает южнокорейское правительство и международное сообщество надежды на смягчение военной напряженности между двумя Кореями", — цитирует агентство Ренхап слова Сон Ён Му.

В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые.

По данным южнокорейских военных, новая ракета КНДР пролетела примерно тысячу километров, достигнув максимальной высоты 3,7 тысячи километров. В КНШ полагают, что на этот раз испытана, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета. В США также считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету.

По данным российского оборонного ведомства, ракета поднялась на высоту 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря. Как отметили в Минобороны РФ, Москва отслеживала ракетный пуск Пхеньяна, который был произведен в направлении от границ РФ и опасности для территории России не представлял.

В КНДР заявили, что о втором успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". По данным ЦТАК, ракета пролетела 47 минут и 12 секунд. Отмечается, что дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота полета — 3724,9 километра.