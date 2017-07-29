В Гамбурге провели обыски в приюте для беженцев после нападения мигранта

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Спецподразделение полиции Гамбурга провело обыски в приюте для беженцев после нападения мигранта с ножом в супермаркете, в результате которого один человек погиб, шесть пострадали, сообщает таблоид Bild.

Как пишет таблоид, вооруженные полицейские в шлемах, бронежилетах начали обыски в 20.45 по местному времени (21.45 мск).

По словам одного из жителей приюта, 26-летний Ахмад А. на родине работал стоматологом. По непроверенным данным, он был в Норвегии, Швеции и Испании и в марте 2015 года прибыл в Гамбург. Соседи отмечают, что Ахмад "всегда был очень мил и учтив". Как отмечает издание, при этом он, вероятно, принимал наркотики — "гашиш, марихуану, может, что-то еще" — после чего "кричал исламистские реплики".

Неизвестный в пятницу напал с ножом на людей в супермаркете Edeka в Гамбурге, в результате чего погиб один человек, шестеро пострадали. Нападавший был задержан. Информации о мотивах преступления пока нет. Полиция сообщила, подозреваемый в нападении является уроженцем ОАЭ.

В свою очередь Tagesspiegel со ссылкой на источники в сфере безопасности сообщает, что задержанный известен немецким властям как исламист. По данным издания, речь идет о палестинце, родившемся в Саудовской Аравии в 1991 году и прибывшем в Германию в качестве беженца. В настоящий момент эта информация расходится с данными полиции. По словам одного из очевидцев, о чем также пишет издание, задержанный выкрикивал "Аллах акбар", однако в полиции Гамбурга заявили, что такими сведениями не располагают.