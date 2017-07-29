Ким Чен Ын назвал ракетные испытания КНДР "строгим предупреждением" США

ТОКИО, 29 июл — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14" являются "строгим предупреждением США" и еще раз доказали способность страны осуществлять ракетные пуски из любой точки в различное время, говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

"Лидер (КНДР Ким Чен Ын) заявил, что страна осуществила пуск МБР с целью направить США строгое предупреждение, чтобы те (США) поняли, что они не будут в безопасности, если они осмелятся тронуть наше государство (КНДР)", — отмечает агентство.

Ким Чен Ын также добавил, что военные угрозы США и жесткий санкционный режим против КНДР лишь усиливают намерение страны обладать ядерным вооружением, ведь это "является стратегической силой национальной обороны", поэтому ядерная программа не может быть заменена или свернута.