Экс-глава аппарата Белого дома Прибас отверг обвинения в утечках информации

ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. Бывший глава аппарата Белого дома Ринс Прибас отверг обвинения в утечке информации из администрации, отказавшись комментировать нападки директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи.
"У меня нет реакции, я не собираюсь отвечать на это, я не собираюсь лезть в эту грязь", — сказал он в интервью CNN.
Ранее СМИ сообщали, что Прибас был противником назначения финансиста Энтони Скарамуччи на пост директора по коммуникациям Белого дома. Оба публично отрицали наличие разногласий.
Приход Скарамуччи привел к отставке в тот же день бывшего пресс-секретаря Трампа Шона Спайсера, который, как сообщалось, был против его назначения.
Главными мишенями нелицеприятных высказываний Скарамуччи стали помощник президента по стратегическим вопросам Стивен Бэннон и руководитель аппарата Белого дома Ринс Прибас. Последнего Скарамуччи назвал "чертовым параноидным шизофреником".
Упоминая Бэннона, Скарамуччи в чрезвычайно грубой форме дал понять, что, по его мнению, помощник президента обслуживает в Белом доме свои собственные интересы.
"Стив работает прекрасно, он блестящий человек, который думает лишь о президенте и продвигает повестку президента 24 часа в сутки", — заявил Прибас.