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В мире

Экс-глава аппарата Белого дома Прибас отверг обвинения в утечках информации

03:3029.07.2017
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© AP Photo / Alex BrandonРинс Прибас. Архивное фотоРинс Прибас. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. Бывший глава аппарата Белого дома Ринс Прибас отверг обвинения в утечке информации из администрации, отказавшись комментировать нападки директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи.

"У меня нет реакции, я не собираюсь отвечать на это, я не собираюсь лезть в эту грязь", — сказал он в интервью CNN.

Избранный президент США Дональд Трамп (на переднем плане) и Ринс Прибас, выдвинутый на пост главы аппарата Белого дома (справа). Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
Прибас объяснил свою отставку желанием Трампа "действовать иначе"
В пятницу президент Трамп сообщил о назначении Джона Келли, до настоящего времени возглавляющего министерство внутренней безопасности США, главой аппарата Белого дома. Прибас подал прошение об отставке накануне вечером.

Ранее СМИ сообщали, что Прибас был противником назначения финансиста Энтони Скарамуччи на пост директора по коммуникациям Белого дома. Оба публично отрицали наличие разногласий.

Приход Скарамуччи привел к отставке в тот же день бывшего пресс-секретаря Трампа Шона Спайсера, который, как сообщалось, был против его назначения.

Джон Келли. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Новый шеф аппарата Белого дома Келли приступит к работе в понедельник
Затем в среду Скарамуччи публично обвинил Прибаса в утечках информации из Белого дома. Позднее в четверг журналист издания New Yorker Райан Лицца сообщил, что Скарамуччи позвонил ему в среду вечером, чтобы узнать источник утечки информации из Белого дома и, не добившись результата, обрушился с бранью на других высокопоставленных сотрудников.

Главными мишенями нелицеприятных высказываний Скарамуччи стали помощник президента по стратегическим вопросам Стивен Бэннон и руководитель аппарата Белого дома Ринс Прибас. Последнего Скарамуччи назвал "чертовым параноидным шизофреником".

Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СМИ: в Белом доме не исключают дальнейших кадровых перестановок
Отвечая на вопрос журналиста CNN Уолфа Блитцера о том, является ли он (Прибас) источником утечек, как о том заявил Скарамуччи, экс-шеф аппарата президента заявил: "Это чушь! Кто в это поверит, Уолф? Я не собираюсь комментировать его обвинения".

Упоминая Бэннона, Скарамуччи в чрезвычайно грубой форме дал понять, что, по его мнению, помощник президента обслуживает в Белом доме свои собственные интересы.

"Стив работает прекрасно, он блестящий человек, который думает лишь о президенте и продвигает повестку президента 24 часа в сутки", — заявил Прибас.

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