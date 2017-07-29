Прибас объяснил свою отставку желанием Трампа "действовать иначе"

ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. Экс-глава аппарата Белого дома Ринс Прибас объяснил свою отставку желанием президента США Дональда Трампа осуществить "перезагрузку" в администрации и начать действовать иначе, об этом он заявил в эфире телеканале CNN.
"У президента есть право выбора направлений, право нажать кнопку "перезагрузки". Я думаю, это правильное время для этого. Это ("перезагрузка") то, что необходимо Белому дому, я думаю, что это здоровое проявление", — рассказал Прибас, отметив, что считает "появление новых лиц и новых людей хорошим делом".
"Мы с президентом всегда соглашались в том, что как только кто-то из нас подумает, что необходимы перемены или нужно следовать в другом направлении, мы будем обсуждать это и реализовывать", — сказал экс-глава аппарата Белого дома.
"И я думаю, он прав. Я думаю, это хорошо для президента", — добавил Прибас.
Он поддержал выдвинутого в качестве его сменщика на посту главы аппарата генерала Джона Келли, назвав его "блестящим выбором" и "умным шагом президента".