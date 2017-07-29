МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Жена директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи подала на развод из-за его "откровенных политических амбиций", сообщает издание Page Six со ссылкой на источники.

Как пишет издание, жена Скарамуччи Дидри Болл подала на развод после трех лет брака из-за стремления мужа быть ближе к президенту США Дональду Трампу. Как отметил источник, Болл "ушла от мужа, несмотря на то, что у них есть двое детей".

По словам другого источника, Болл "не является поклонницей Трампа" и не поддерживала желание мужа попасть в Белый дом.

Друг семьи отметил, что Скарамуччи сфокусирован на своих детях и работе для президента и американцев. "Не знаю, за кого Дидри по ее мнению выходила замуж, но любой, кто знает Энтони, знают, что он амбициозный человек", — цитирует его издание.

В пятницу Трамп объявил о назначении новым шефом аппарата Белого дома Джона Келли вместо Ринса Прибаса.

Увольнению Прибаса предшествовало назначение Скарамуччи директором по коммуникациям Белого дома. СМИ сообщали, что Прибас и Скарамуччи конфликтуют, но последний заявил, что считает Прибаса братом, позднее пояснив, что отношения между братьями бывают разные. В среду Скарамуччи публично обвинил Прибаса в утечках информации из Белого дома, позднее грубо отозвался о нем и предрек скорую отставку. Ранее назначение Скарамуччи уже стало причиной отставки пресс-секретаря президента Трампа Шона Спайсера, не согласного с этой кандидатурой.