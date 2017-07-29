Прибас пожелал удачи новому главе аппарата Белого дома Джону Келли

ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. Ринс Прибас, об увольнении которого с поста главы аппарата Белого дома стало известно в пятницу, пожелал удачи сменившему его Джону Келли, до настоящего времени возглавлявшему министерство внутренней безопасности США.

"Я не могу представить лучшей кандидатуры того, кто может сменить меня, чем генерал Джон Келли, и я желаю ему Божьей помощи и большого успеха", — говорится в заявлении Прибаса.

Он заверил, что продолжит быть твердым сторонником политики президента США Дональда Трампа. Прибас поблагодарил президента за "особенную возможность" и отметил, что считает "большой честью возможность служить ему и стране".

Келли, в свою очередь, заявил в связи с назначением, что считает "честью быть предложенным на пост главы аппарата президента США". Он поблагодарил своих коллег по министерству внутренней безопасности США, отметив их отверженную работу по защите границ страны.

Трамп сообщил о назначении Келли главой аппарата Белого дома в пятницу вечером в своем Twitter-аккаунте, поблагодарив Прибаса за преданную службу.