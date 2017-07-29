Бургомистр Гамбурга возмутился совершенным нападением мигранта с ножом

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Бургомистр Гамбурга Олаф Шольц разгневан тем, что нападение с ножом в супермаркете совершил мигрант, которому Германия предоставила убежище.

"Меня злит, что преступник очевидно тот, кто получил защиту у нас в Германии, а затем направил свою ненависть против нас ", — говорится в заявлении Шольца в социальной сети Facebook. Он отметил, что нападение совершил "иностранец, который подлежал принудительной высылке, но которого невозможно было депортировать ввиду отсутствия у него документов".

Шольц также выразил соболезнования пострадавшим при нападении.

Неизвестный в пятницу напал с ножом на людей в супермаркете Edeka в Гамбурге, в результате чего погиб один человек, шестеро пострадали. Нападавший был задержан. Информации о мотивах преступления пока нет. Полиция сообщила, подозреваемый в нападении является уроженцем ОАЭ.

В свою очередь Tagesspiegel со ссылкой на источники в сфере безопасности сообщает, что задержанный известен немецким властям как исламист. По данным издания, речь идет о палестинце, родившемся в Саудовской Аравии в 1991 году и прибывшем в Германию в качестве беженца. В настоящий момент эта информация расходится с данными полиции. По словам одного из очевидцев, о чем также пишет издание, задержанный выкрикивал "Аллах акбар", однако в полиции Гамбурга заявили, что такими сведениями не располагают.