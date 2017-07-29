США надеются на "плавный переход" в Пакистане после отставки премьера

ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. США надеются на "плавный переход" в Пакистане в связи с отставкой премьер-министра страны Наваза Шарифа по итогам антикоррупционного расследования, заявил РИА Новости представитель госдепа.

"Это внутренний вопрос. Мы надеемся на плавный переход в связи с выбором парламентом Пакистана следующего премьер-министра", — сказал чиновник.

В пятницу Верховный суд Пакистана постановил отстранить от власти премьер-министра Наваза Шарифа по итогам антикоррупционного расследования в отношении главы правительства и его семьи. Расследование началось после публикации в апреле 2016 года документов панамской фирмы Mossack Fonseca, которые показали, что дети премьера владели по меньшей мере тремя офшорными компаниями.

На прошлой неделе специальная следственная комиссия представила десятитомный доклад по панамскому делу, на основании которого Верховный суд и принял решение об отстранении Шарифа и о начале уголовного дела в отношении премьера и его семьи, которое должно завершиться в течение полугода.