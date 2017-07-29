США надеются на "плавный переход" в Пакистане после отставки премьера

ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. США надеются на "плавный переход" в Пакистане в связи с отставкой премьер-министра страны Наваза Шарифа по итогам антикоррупционного расследования, заявил РИА Новости представитель госдепа.
"Это внутренний вопрос. Мы надеемся на плавный переход в связи с выбором парламентом Пакистана следующего премьер-министра", — сказал чиновник.
На прошлой неделе специальная следственная комиссия представила десятитомный доклад по панамскому делу, на основании которого Верховный суд и принял решение об отстранении Шарифа и о начале уголовного дела в отношении премьера и его семьи, которое должно завершиться в течение полугода.