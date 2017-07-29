В Пентагоне подтвердили проведение учебного пуска ракет США и Южной Кореи

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Представитель Пентагона подтвердил, что США и Южная Корея провели учения с боевой стрельбой в ответ на ракетный пуск КНДР, передает агентство Рейтер.

Ранее объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил объявил, что США и Южная Корея провели на рассвете в субботу учебные пуски баллистических ракет в ответ на ночное ракетное испытание КНДР.

По данным агентства Рейтер, ракеты были выпущены в территориальные воды Южной Кореи.

Как в свою очередь отмечает агентство Франс Пресс, в ходе учений были использованы ракеты класса "земля-земля".

В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые.

По данным южнокорейских военных, новая ракета КНДР пролетела примерно тысячу километров, достигнув максимальной высоты 3,7 тысячи километров. В КНШ полагают, что на этот раз испытана, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета.

По данным российского оборонного ведомства, ракета поднялась на высоту 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря. Как отметили в Минобороны РФ, Москва отслеживала ракетный пуск Пхеньяна, который был произведен в направлении от границ РФ и опасности для территории России не представлял.