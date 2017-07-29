Конгресс США запросил у госагентств документы о "Лаборатории Касперского"

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Конгресс США запросил у 22 государственных агентств документы о компании Kaspersky Lab ("Лаборатория Касперского"), отметив, что продукты компании могут использоваться с целью ведения "злонамеренной" деятельности против США, передает агентство Рейтер со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении письма.

Ранее "Лаборатория Касперского" объявила о запуске доступного по всему миру бесплатного антивируса Kaspersky Free. Запуск антивируса будет проводиться поэтапно. Первыми, кто сможет опробовать Kaspersky Free уже в июле, станут жители США, Канады и многих стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Казахстан.

Как сообщает агентство, запрос поступил в четверг от комитета Палаты представителей по науке, космосу и технологиям. Комитет запросил у агентств все документы и сообщения о Kaspersky, включая внутренние оценки рисков.

Комитет обеспокоен, что компания "подвержена манипуляциям российского правительства и ее продукты могут быть использованы как средства для шпионажа, саботажа и других злонамеренных действий против США", передает агентство. Отмечается, что это "первый шаг" и в зависимости от результатов могут последовать дальнейшие действия.

В июне сообщалось, что американский сенат рассматривает проект военного бюджета США, который, в частности, предусматривает введение запрета на использование правительственными структурами продукции компании "Лаборатория Касперского" из-за связей с правительством РФ, пишет газета Hill.