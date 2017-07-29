Маккейн уехал в Аризону лечиться от рака после важного голосования в сенате

ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Влиятельный сенатор-республиканец Джон Маккейн, у которого недавно диагностировали рак мозга, вернулся в свой штат Аризона на лечение, говорится в заявлении офиса Маккейна.

Сенатору предстоит курс облучения и химиотерапии, который начнется 31 июля. Он рассчитывает продолжать работу во время лечения и вернуться в Вашингтон к концу парламентских каникул в начале осени.

Маккейн приехал на этой неделе из Аризоны в Вашингтон впервые после получения тяжелого диагноза. Внешность Маккейна изменилась — над левой бровью появился длинный шрам от недавней операции, после которой ему и диагностировали рак.

Сенатор, которому 80 лет, сыграл ключевую роль в голосовании по важной теме здравоохранения. Маккейн подал решающий голос против предложенного республиканцами плана по отмене реформы здравоохранения, проведенной в прошлом демократами. Он проголосовал в ночь на пятницу драматическим жестом руки в присутствии остальных сенаторов, многие из которых эмоционально поддерживали его или выказывали огорчение. Сенатор также заявил о необходимости найти компромисс, а не "протаскивать" судьбоносную реформу голосами парламентского большинства без учета мнения оппозиции.

У Маккейна диагностировали агрессивную разновидность рака — глиобластому, от этой болезни умер в 2009 году другой известный сенатор, Тед Кеннеди.