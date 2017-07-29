США и Южная Корея ответили на испытание КНДР учебными пусками ракет

ТОКИО, 29 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. США и Южная Корея провели на рассвете в субботу учебные пуски баллистических ракет в ответ на ночное ракетное испытание КНДР, объявил объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил.
По данным военных, американо-южнокорейские ракетные учения проведены на побережье Японского моря в 5.45 по местному времени (23.45 мск 28 июля) в ответ на пуск в КНДР в ночь на субботу предположительно межконтинентальной баллистической ракеты. В ходе учений, отмечает КНШ, была проверена "возможность нанесения удара по руководству противника в случае чрезвычайных обстоятельств".
Это уже вторые по счету такие совместные учения США и Южные Кореи — первые состоялись на следующий день после пуска в КНДР предположительно МБР 4 июля.
По данным южнокорейских военных, новая ракета КНДР пролетела примерно тысячу километров, достигнув максимальной высоты 3,7 тысячи километра. В КНШ полагают, что на этот раз испытана более совершенная предположительно межконтинентальная баллистическая ракета, чем 4 июля.
Ранее КНДР неоднократно заявляла, что имеет возможность запускать такие ракеты когда угодно и откуда угодно, и в любое время готова нанести превентивный ядерный удар по территории США.