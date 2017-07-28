Трамп получил закон об антироссийских санкциях

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп получил закон о санкциях против России, который он может подписать или наложить на него вето, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.

Как сообщает агентство, Трамп получил документ в 13.53 по местному времени (20.53 мск).

В четверг сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса приняла документ подавляющим большинством голосов (419 против 3).

Белый дом со своей стороны дал понять, что в целом поддерживает законопроект, который предусматривает серьезное ограничение полномочий президента. В частности, он обязывает главу государства заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций.

Пакет ограничений в основном касается российского энергетического сектора. Отдельным пунктом говорится о стремлении США "противодействовать строительству газопровода "Северный поток — 2".

В Европе законопроект вызвал резкую критику. В частности, Берлин назвал новые санкции нарушением международного права и заявил о возможности введения ответных мер в отношении США.