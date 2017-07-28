МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В ядерной программе Пхеньяна во многом виноват Вашингтон, а принятый на днях конгрессом США закон о санкциях против КНДР только обострит ситуацию, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

В пятницу вечером появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые.

"Реакция России на пуски ракет Северной Кореей остается неизменной – она резко отрицательная. И дело не только в том, что все это происходит в сравнительной близости от российских границ: на Дальнем Востоке мы располагаем всеми необходимыми средствами противовоздушной обороны, которые способны гарантированно обеспечить безопасность российской территории", — сказал Клинцевич РИА Новости.

По словам сенатора, Россия категорически выступает против любых попыток искусственного нагнетания напряженности в любой точке мира, в том числе и на Корейском полуострове.

"В то же время делать "козла отпущения" из одного только Пхеньяна было бы явным преувеличением. Запуски им ракет – это своего рода ответ на многолетнюю дальневосточную политику США, своим "острием" направленную против Северной Кореи", — подчеркнул он.

По мнению Клинцевича, именно эта политика, в конечном счете, и породила ракетную программу Пхеньяна. "И США не делает ровным счетом ничего, чтобы разрядить ситуацию. Напротив, принятый на днях обеими палатами конгресса США закон, вводящий новые санкции и против Северной Кореи, только обострит ситуацию", — подчеркнул сенатор.

Клинцевич также отметил, что США своими действиями отбивают у ряда стран всякую охоту заниматься посреднической деятельностью в урегулировании конфликта на Корейском полуострове. "Чего стоит, например, недавнее признание командира Тихоокеанского флота США Скотта Свифта, который вполне допускает, что может быть отдан приказ о нанесении ядерного удара по Китаю", — напомнил сенатор.

По его словам, в сегодняшнем мире все процессы, так или иначе, напрямую или опосредованно, взаимосвязаны. "США, поправ все нормы международного права, толкают на это и других", — заключил парламентарий.