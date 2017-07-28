ФБР предложила Sputnik обратиться к полиции по публикации Buzzfeed о Лесине

ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. ФБР по публикации об "убийстве" экс-министра печати России Михаила Лесина предложило обратиться к полиции Вашингтона, заявившей об отсутствии новых улик в деле.

"Мы направляем вас в полицию, которая вела расследование этого дела", — сказал агентству Sputnik представитель ФБР.

Представитель полиции Вашингтона Рейчел Рид заявила в пятницу РИА Новости, что правоохранители не считают смерть Лесина подозрительной, новых улик по делу также нет. Так в полиции прокомментировали статью BuzzFeed, где утверждалось, что сотрудники ФБР и разведки США считают смерть экс-министра убийством вопреки выводам федерального прокурора, а один из анонимных собеседников издания, не имеющий отношения к расследованию, сославшись на коллег, сказал, что в ФБР "думают, что за этим стоит Кремль".

Дело о смерти в ноябре 2015 года Лесина в Вашингтоне закрыто, следователи пришли к выводу, что речь идет о несчастном случае, сообщил в октябре 2016 года офис федерального прокурора США по столичному округу Колумбия. Столичное управление полиции и офис федерального прокурора по округу Колумбия при поддержке ФБР провели подробное расследование смерти Лесина, говорится в заключении офиса федерального прокурора. В результате расследования, которое продолжалось почти год, главный судмедэксперт округа Колумбия исправил причину смерти господина Лесина с "не определенной" на "несчастный случай", дополнительной причиной смерти стало острое алкогольное отравление.

По данным ведомства, установлено, что 57-летний Лесин вошел в свой номер в отеле "Дюпон Серкл" в последний раз около 10.48 в среду, 4 ноября 2015 года, после нескольких дней чрезмерного употребления алкоголя.