Подозреваемый в нападении с ножом в Гамбурге является уроженцем ОАЭ

Немецкие полицейские на месте нападения в супермаркете Гамбурга

Немецкие полицейские на месте нападения в супермаркете Гамбурга

БЕРЛИН, 28 июл — РИА Новости, Маргарита Костив. Подозреваемый в нападении с ножом в супермаркете Гамбурга является уроженцем ОАЭ, его гражданство устанавливается, сообщила полиция города.

Неизвестный в пятницу напал с ножом на людей в супермаркете Edeka в Гамбурге. Нападавший был задержан. Информации о мотивах преступления пока нет.

"Подозреваемым в совершении преступления является 26-летний мужчина, родившийся в ОАЭ. Его гражданство еще устанавливается", — говорится в заявлении полиции.

По последним данным, в результате нападения погиб один человек, шестеро пострадали, некоторые из пострадавших тяжело ранены.

Также отмечается, что для расследования происшествия учреждена специальная комиссия. Орудие преступления найдено.