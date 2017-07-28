Подозреваемый в нападении с ножом в Гамбурге является уроженцем ОАЭ

БЕРЛИН, 28 июл — РИА Новости, Маргарита Костив. Подозреваемый в нападении с ножом в супермаркете Гамбурга является уроженцем ОАЭ, его гражданство устанавливается, сообщила полиция города.
Неизвестный в пятницу напал с ножом на людей в супермаркете Edeka в Гамбурге. Нападавший был задержан. Информации о мотивах преступления пока нет.
"Подозреваемым в совершении преступления является 26-летний мужчина, родившийся в ОАЭ. Его гражданство еще устанавливается", — говорится в заявлении полиции.
По последним данным, в результате нападения погиб один человек, шестеро пострадали, некоторые из пострадавших тяжело ранены.
Также отмечается, что для расследования происшествия учреждена специальная комиссия. Орудие преступления найдено.Tagesspiegel со ссылкой на источники в сфере безопасности сообщает, что задержанный известен немецким властям как исламист. По данным издания, речь идет о палестинце, родившемся в Саудовской Аравии в 1991 году и прибывшем в Германию в качестве беженца. В настоящий момент эта информация расходится с данными полиции. По словам одного из очевидцев, о чем также пишет издание, задержанный выкрикивал "Аллах акбар", однако в полиции Гамбурга заявили, что такими сведениями не располагают.