Франция призывает ООН к скорейшему принятию санкций в отношении КНДР

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Франция призывает к "скорейшему принятию" санкций ООН в отношении КНДР в связи с последним ракетным пуском, передает агентство Франс Пресс.

"Только максимальное дипломатическое давление, вероятно, заставит КНДР вернуться за стол переговоров", — приводит агентство заявление представителя Министерства иностранных дел Франции. Отмечается, что Франция выступила за "скорейшее принятие жестких санкций" против КНДР в связи с последним пуском.

В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые.

По данным южнокорейских военных, новая ракета КНДР пролетела примерно тысячу километров, достигнув максимальной высоты 3,7 тысячи километров. В КНШ полагают, что на этот раз испытана более совершенная предположительно межконтинентальная баллистическая ракета, чем 4 июля.