США
28.0728 июля22:19МСК
USD59.54+0.13
EUR69.68+0.04
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Полиция Вашингтона заявила, что не считает смерть Лесина подозрительной

Сюжет:
Расследование смерти Михаила Лесина (39)
22:0128.07.2017
(обновлено: 22:08 28.07.2017)
044201
© РИА Новости / Сергей СубботинПерейти в фотобанкМихаил Лесин. Архивное фотоМихаил Лесин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в фотобанк

ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Полиция Вашингтона не считает смерть экс-министра печати России Михаила Лесина подозрительной, новых улик по делу также нет, заявила РИА Новости в пятницу представитель столичной полиции Рейчел Рид.

Гендиректор Газпром-Медиа Михаил Лесин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В США смерть Лесина признали несчастным случаем

Так Полиция Вашингтона прокомментировала статью BuzzFeed, где утверждалось, что сотрудники ФБР и разведки США считают смерть экс-министра печати России Михаила Лесина убийством вопреки выводам федерального прокурора, а один из анонимных собеседников издания, не имеющий отношения к расследованию, сославшись на коллег, сказал, что в ФБР "думают, что за этим стоит Кремль".

"После обсуждения с нашей командой по расследованию убийств у нас нет причин предполагать, что эта смерть была подозрительной", — сказала представитель полиции Вашингтона. При этом она добавила, что в случае появления новых улик может быть назначено дополнительное расследование.

На уточняющий вопрос, есть ли такие улики в распоряжении ведомства, Рид ответила: "У нас нет никаких дополнительных улик, о которых мы могли бы сообщить в настоящий момент".

Гендиректор Газпром-Медиа Михаил Лесин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Судмедэксперт: описание травм Лесина не позволяет говорить об убийстве
Портал BuzzFeed, утверждая, что Лесина убили, ссылался на двух сотрудников ФБР и одного сотрудника другой спецслужбы, не называя их имен. При этом ни один из процитированных источников не имел отношения к данному делу, все они ссылались на услышанное от коллег, уточняет издание.

"Лесин был забит до смерти", — сказал изданию неназванный агент ФБР. "Похоже, что есть попытка замести это под ковер по причинам, которые я не могу обсуждать", — заявил один из агентов ФБР. Он не привел каких-либо подтверждений своих слов.

"Могу сказать, что ни один человек в бюро (ФБР — ред.) не верит, что этот парень напился, упал и умер", — добавил он. При этом, по его словам, "все в ФБР думают, что Лесина сильно избили и за этим стоит Путин или Кремль".

Кроме того, два сотрудника ФБР сообщили изданию, что за комнату в гостинице, в которой умер Лесин, заплатило министерство юстиции США, которое хотело провести беседу с Лесиным, однако тот умер за день до предполагаемой встречи.

ФБР и министерство юстиции США отказались комментировать изданию заявления анонимных представителей, а офис федерального прокурора по столичному округу Колумбия заявил, что ему нечего добавить к прежде объявленным выводам, что Лесин умер в результате несчастного случая.

Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ГП не получала от США документов по "некриминальной" смерти Лесина
BuzzFeed также утверждает, что власти США отказывается обнародовать некие документы по делу Лесина, которые якобы есть в ФБР, включающее, по утверждению издания, данные слежки и допросы свидетелей. Издание сообщает, что обратилось в суд, чтобы получить данные на этот счёт у ФБР в соответствии с законом о свободе информации.

Дело о смерти в ноябре 2015 года экс-министра печати РФ Михаила Лесина в Вашингтоне закрыто, следователи пришли к выводу, что речь идет о несчастном случае, сообщил в октябре 2016 года офис федерального прокурора США по столичному округу Колумбия. Столичное управление полиции и офис федерального прокурора по округу Колумбия при поддержке ФБР провели подробное расследование смерти Лесина, говорится в заключении офиса федерального прокурора. В результате расследования, которое продолжалось почти год, главный судмедэксперт округа Колумбия исправил причину смерти господина Лесина с "не определенной" на "несчастный случай", дополнительной причиной смерти стало острое алкогольное отравление.

Полиция Вашингтона. Архивное фото
© REUTERS / Joshua Roberts
Полиция Вашингтона: подвижек в расследовании дела о смерти Лесина нет
По данным ведомства, установлено, что 57-летний Лесин вошел в свой номер в отеле "Дюпон Серкл" в последний раз около 10.48 в среду, 4 ноября 2015 года, после нескольких дней чрезмерного употребления алкоголя.

Ранее Россия потребовала у США предоставить материалы расследования на основании двустороннего правового договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена