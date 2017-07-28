Полиция Вашингтона заявила, что не считает смерть Лесина подозрительной

ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Полиция Вашингтона не считает смерть экс-министра печати России Михаила Лесина подозрительной, новых улик по делу также нет, заявила РИА Новости в пятницу представитель столичной полиции Рейчел Рид.

Так Полиция Вашингтона прокомментировала статью BuzzFeed, где утверждалось, что сотрудники ФБР и разведки США считают смерть экс-министра печати России Михаила Лесина убийством вопреки выводам федерального прокурора, а один из анонимных собеседников издания, не имеющий отношения к расследованию, сославшись на коллег, сказал, что в ФБР "думают, что за этим стоит Кремль".

"После обсуждения с нашей командой по расследованию убийств у нас нет причин предполагать, что эта смерть была подозрительной", — сказала представитель полиции Вашингтона. При этом она добавила, что в случае появления новых улик может быть назначено дополнительное расследование.

На уточняющий вопрос, есть ли такие улики в распоряжении ведомства, Рид ответила: "У нас нет никаких дополнительных улик, о которых мы могли бы сообщить в настоящий момент".

Портал BuzzFeed, утверждая, что Лесина убили, ссылался на двух сотрудников ФБР и одного сотрудника другой спецслужбы, не называя их имен. При этом ни один из процитированных источников не имел отношения к данному делу, все они ссылались на услышанное от коллег, уточняет издание.

"Лесин был забит до смерти", — сказал изданию неназванный агент ФБР. "Похоже, что есть попытка замести это под ковер по причинам, которые я не могу обсуждать", — заявил один из агентов ФБР. Он не привел каких-либо подтверждений своих слов.

"Могу сказать, что ни один человек в бюро (ФБР — ред.) не верит, что этот парень напился, упал и умер", — добавил он. При этом, по его словам, "все в ФБР думают, что Лесина сильно избили и за этим стоит Путин или Кремль".

Кроме того, два сотрудника ФБР сообщили изданию, что за комнату в гостинице, в которой умер Лесин, заплатило министерство юстиции США, которое хотело провести беседу с Лесиным, однако тот умер за день до предполагаемой встречи.

ФБР и министерство юстиции США отказались комментировать изданию заявления анонимных представителей, а офис федерального прокурора по столичному округу Колумбия заявил, что ему нечего добавить к прежде объявленным выводам, что Лесин умер в результате несчастного случая.

BuzzFeed также утверждает, что власти США отказывается обнародовать некие документы по делу Лесина, которые якобы есть в ФБР, включающее, по утверждению издания, данные слежки и допросы свидетелей. Издание сообщает, что обратилось в суд, чтобы получить данные на этот счёт у ФБР в соответствии с законом о свободе информации.

Дело о смерти в ноябре 2015 года экс-министра печати РФ Михаила Лесина в Вашингтоне закрыто, следователи пришли к выводу, что речь идет о несчастном случае, сообщил в октябре 2016 года офис федерального прокурора США по столичному округу Колумбия. Столичное управление полиции и офис федерального прокурора по округу Колумбия при поддержке ФБР провели подробное расследование смерти Лесина, говорится в заключении офиса федерального прокурора. В результате расследования, которое продолжалось почти год, главный судмедэксперт округа Колумбия исправил причину смерти господина Лесина с "не определенной" на "несчастный случай", дополнительной причиной смерти стало острое алкогольное отравление.

По данным ведомства, установлено, что 57-летний Лесин вошел в свой номер в отеле "Дюпон Серкл" в последний раз около 10.48 в среду, 4 ноября 2015 года, после нескольких дней чрезмерного употребления алкоголя.

Ранее Россия потребовала у США предоставить материалы расследования на основании двустороннего правового договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года.