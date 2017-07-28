Саакашвили рассказал о роли Порошенко в истории с лишением гражданства

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что данные Тбилиси, послужившие поводом для лишения его украинского гражданства, были сфабрикованы и предоставлены Киеву по предварительной договоренности с президентом Украины Петром Порошенко, пишет издание Foreign Policy.

Миграционная служба Украины в среду сообщила, что Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Сам Саакашвили заявил, что находится в США. Ряд украинских СМИ сообщили, что он намерен в пятницу вернуться в страну. Его адвокат Павел Богомазов заявлял, что ему неизвестно, когда Саакашвили вернется на Украину. Ранее администрация президента Украины сообщила, что Саакашвили лишили украинского гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении.

"Совершенно очевидно, что (Порошенко) поехал в Грузию, чтобы договориться обо мне", — сказал политик в интервью изданию.

По словам Саакашвили, Порошенко во время государственного визита в Грузию 7-19 июля провел секретную встречу с бывшим премьер-министром, миллиардером Бидзиной Иванишвили. В ходе встречи они, как утверждает Саакашвили, договорились, что грузинские прокуроры предоставят Киеву фальшивые доказательства, которые послужат обоснованием обвинений в уголовных преступлениях против Саакашвили.

По словам Саакашвили, украинские власти должны были дождаться, пока экс-губернатор Одесской области покинет страну, и тогда заявить, что политик утаил эти сведения при подаче заявления на гражданство Украины, и под этим предлогом аннулировать его паспорт.

Саакашвили получил украинский паспорт в мае 2015 года, из-за чего лишился гражданства Грузии. После отставки с поста губернатора Одесской области он вел ток-шоу на украинском телевидении. В Грузии бывшего президента обвиняют по нескольким уголовным делам. Тбилиси дважды требовал от Киева экстрадировать Саакашвили, но получал отказ.