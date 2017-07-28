При наезде автомобиля на толпу в Хельсинки пострадали двое россиян

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Среди пострадавших при наезде автомобиля на толпу людей в Хельсинки есть двое граждан России, сообщает полицейское управление столицы Финляндии.
Deceased confirmed to be Finnish citizen. The injured are not in life threatening condition. #Helsinki— Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) 28 июля 2017 г.
В пятницу в толпу людей в Хельсинки врезался автомобиль. Полицейские задержали 50-летнего водителя. Предположительно, он был пьян. Финские правоохранители не считают наезд террористическим актом.