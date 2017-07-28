При наезде автомобиля на толпу в Хельсинки пострадали двое россиян

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Среди пострадавших при наезде автомобиля на толпу людей в Хельсинки есть двое граждан России, сообщает полицейское управление столицы Финляндии.

Deceased confirmed to be Finnish citizen. The injured are not in life threatening condition. #Helsinki — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) 28 июля 2017 г.

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При наезде погиб один человек, четверо получили травмы. Среди пострадавших, помимо россиян, гражданин Эстонии и один финн. Погибший также являлся гражданином Финляндии, уточнили в управлении. Все пострадавшие были доставлены в больницы, их жизни ничего не угрожает.

В пятницу в толпу людей в Хельсинки врезался автомобиль. Полицейские задержали 50-летнего водителя. Предположительно, он был пьян. Финские правоохранители не считают наезд террористическим актом.