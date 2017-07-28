США разместят на военной базе в Южной Корее дополнительные установки THAAD

Разгрузка оборудования для развертывания системы ПВО THAAD на авиабазе в Пхентаке, Южная Корея. 6 марта 2017

Разгрузка оборудования для развертывания системы ПВО THAAD на авиабазе в Пхентаке, Южная Корея. 6 марта 2017

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что дополнительные пусковые установки для THAAD будут размещены на базе США в Южной Корее, передает агентство Ренхап.

Как сообщает агентство, Мун призвал созвать экстренное совещание Совета безопасности ООН в связи с новым ракетным пуском КНДР, а также усилить санкции в отношении Пхеньяна.

В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые.

По данным южнокорейских военных, новая ракета КНДР пролетела примерно тысячу километров, достигнув максимальной высоты 3,7 тысячи километров. В КНШ полагают, что на этот раз испытана более совершенная предположительно межконтинентальная баллистическая ракета, чем 4 июля.