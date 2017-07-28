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В мире

Саакашвили: Порошенко стремится удержать власть коррумпированной элиты

21:3928.07.2017
(обновлено: 22:10 28.07.2017)
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© AP Photo / Sergei ChuzavkovМихаил Саакашвили. Архивное фотоМихаил Саакашвили. Архивное фото
© AP Photo / Sergei Chuzavkov

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили обвинил украинского президента Петра Порошенко в стремлении удержать власть коррумпированной элиты, пишет издание Foreign Policy.

Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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"Дело не во мне. Сейчас Порошенко фактически заявляет, что он может делать что угодно, чтобы сохранить влияние в своем коррумпированном кругу", — заявил политик в интервью изданию.

Миграционная служба Украины в среду сообщила, что Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Сам Саакашвили заявил, что находится в США. Ряд украинских СМИ написали, что он намерен в пятницу вернуться в страну. Его адвокат Павел Богомазов заявлял, что ему не известно, когда Саакашвили вернется на Украину.

Президент Украины Петр Порошенко (слева) и председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили во время встречи. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Саакашвили заявил, что намерен продолжить борьбу за смену власти на Украине

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной государственной администрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции. Минюст ранее заявил, что Саакашвили будет задержан сразу же по прибытию в Грузию. По информации ведомства, Киев уже дважды отказал в экстрадиции экс-президента.

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