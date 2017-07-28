Саакашвили заявил, что узнал о лишении украинского гражданства из СМИ

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил в интервью изданию Foreign Policy, что не получал уведомлений от Киева о возможном лишении гражданства и узнал о решении властей из СМИ.

В среду миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, сам экс-президент Грузии в этот момент находился в США. Как заявлял член коллегии МВД Украины Антон Геращенко, Генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.

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Саакашвили получил украинский паспорт в мае 2015 года, из-за чего лишился гражданства Грузии. После отставки с поста губернатора Одесской области он вел ток-шоу на украинском телевидении. В Грузии бывшего президента обвиняют по нескольким уголовным делам. Тбилиси дважды требовал от Киева экстрадировать Саакашвили, но получал отказ.