Память подвела: в Индии пилоты полтора часа летели, не убрав шасси

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Пилоты самолета авиакомпании Air India забыли убрать шасси в полете, из-за чего воздушному судну с 99 пассажирами на борту пришлось прервать рейс, пишет The Telegraph.

Инцидент произошел с самолетом Airbus A320, выполнявшим полет по маршруту Калькутта-Мумбаи 22 июля, уточняет газета. После взлета машина с большим трудом смогла набрать высоту в 7 километров при том, что подобные полеты обычно проходят на высоте свыше 10 километров. Скорость самолета при этом не превышала 450 километров в час, хотя крейсерская скорость лайнера практически в два раза больше.

Спустя полтора часа полета экипаж запросил разрешения совершить посадку в Нагпуре, так как оставшегося топлива не хватило бы для того, чтобы добраться до Мумбаи. Перед посадкой пилоты собирались выпустить шасси, однако обнаружили, что так и не убрали его после взлета из аэропорта Калькутты. Именно из-за этого лайнер не смог набрать необходимые высоту и скорость.

Оба пилота были женщинами, отмечает The Telegraph. Руководство авиакомпании отстранило их от полетов на время проведения расследования.