"Мы же не вмешивались в выборы": Макфол осудил ответ России на санкции США

ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Бывший американский посол Майкл Макфол считает ответные меры Москвы на санкции США несправедливыми, потому что Вашингтон, по его мнению, не вмешивался в выборы в России.

"США не вмешивались в российские выборы. Следовательно, действия российских властей против нашего посольства несправедливы", — написал Макфол в Twitter.

The United States did not interfere in Russian elections. Russian government actions against our embassy, therefore, is unjust. — Michael McFaul (@McFaul) 28 июля 2017 г.

​Ранее президент Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что США вмешивались в выборы в России всегда, а в 2012 году — особенно агрессивно. Путин считает, что то же самое делается и на всем постсоветском пространстве, и в других странах.

МИД в пятницу в ответ на антироссийскую политику США и проект новых санкций призвал Вашингтон к сентябрю сократить дипперсонал в России до 455 человек — именно столько сотрудников работают в российских диппредставительствах в Штатах.

Помимо этого, с августа американское посольство не сможет использовать дачу в Серебряном Бору и склады на Дорожной улице в Москве. Соответствующие ноты были вручены главе американской дипмиссии Джону Теффту. Посол США в свою очередь заявил, что "глубоко сожалеет" в связи с предпринятыми Москвой мерами.

В Кремле заявили, что Москва приняла эти меры, не дожидаясь окончательного решения Вашингтона по поводу санкций. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что большее значение имеет та форма, которую законопроект о санкциях имеет после одобрения американского сената.