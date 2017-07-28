"Мы же не вмешивались в выборы": Макфол осудил ответ России на санкции США

ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Бывший американский посол Майкл Макфол считает ответные меры Москвы на санкции США несправедливыми, потому что Вашингтон, по его мнению, не вмешивался в выборы в России.
"США не вмешивались в российские выборы. Следовательно, действия российских властей против нашего посольства несправедливы", — написал Макфол в Twitter.
The United States did not interfere in Russian elections. Russian government actions against our embassy, therefore, is unjust.— Michael McFaul (@McFaul) 28 июля 2017 г.
Ранее президент Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что США вмешивались в выборы в России всегда, а в 2012 году — особенно агрессивно. Путин считает, что то же самое делается и на всем постсоветском пространстве, и в других странах.
МИД в пятницу в ответ на антироссийскую политику США и проект новых санкций призвал Вашингтон к сентябрю сократить дипперсонал в России до 455 человек — именно столько сотрудников работают в российских диппредставительствах в Штатах.
В Кремле заявили, что Москва приняла эти меры, не дожидаясь окончательного решения Вашингтона по поводу санкций. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что большее значение имеет та форма, которую законопроект о санкциях имеет после одобрения американского сената.