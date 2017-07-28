Пассажиры рейса S7, которым летел Рогозин, прилетели из Минска в Кишинев

КИШИНЕВ, 28 июл – РИА Новости. Пассажиры самолета авиакомпании S7, вынужденного сесть в аэропорту Минска, прилетели в Кишинев; этим же рейсом в Молдавию летел вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, однако румынские власти отказались пропустить самолет, сообщили РИА Новости в аэропорту.

В пятницу румынские власти под предлогом "санкционной персоны" на борту не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, включая 11 детей. Самолет, на котором российская делегация во главе со спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Рогозиным направлялась в Молдавию, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск. После этого Рогозин вернулся в Москву.

Самолет S7 с гражданами Молдавии вылетел в Кишинев из аэропорта Минска в 18.56 мск.

"Самолет авиакомпании S7 прибыл из Минска в 20.53. Обратно в Москву он вылетает в 21.45. По плану из Кишинева он должен был вылететь в 13.35", — заявили в аэропорту.