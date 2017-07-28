Войска Южной Кореи следят за КНДР и готовы ответить на провокации

ТОКИО, 28 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Вооруженные силы Южной Кореи следят за КНДР и поддерживают полную готовность к "провокациям" в связи с новым ракетным испытанием Пхеньяна, говорится в опубликованном в Сеуле заявлении объединенного комитета начальников штабов.

"Наши вооруженные силы готовы к новым провокациям Северной Кореи и усиливают наблюдение и бдительность, следят за соответствующими тенденциями, в полной мере поддерживая состояние своей готовности", — приводит заявление КНШ агентство Рёнхап.

В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые.

По данным южнокорейских военных, новая ракета КНДР пролетела примерно тысячу километров, достигнув максимальной высоты 3,7 тысячи километров. В КНШ полагают, что на этот раз испытана более совершенная предположительно межконтинентальная баллистическая ракета, чем 4 июля.

Ранее КНДР неоднократно заявляла, что имеет возможность запускать такие ракеты когда угодно и откуда угодно, и в любое время готова нанести превентивный ядерный удар по территории США.