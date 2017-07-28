Разведка США считает, что запуск Ираном ракеты-носителя был неудачным

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Разведка США считает, что запуск ракеты-носителя Ираном в четверг был неудачным, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По данным источников телеканала, ссылающихся на новые разведданые, о которых стало известно в пятницу, иранская ракета, скорее всего, потерпела "катастрофическое крушение" сразу после старта.

Иран в четверг провел успешное испытание ракеты-носителя собственного производства "Симорг" для вывода спутников на орбиту, запустив ее в космос. По данным телеканала IRINN, ракета способна выводить спутник весом до 250 килограммов на орбиту Земли высотой 500 километров.

В США расценили этот запуск как нарушение резолюции СБ ООН и как "продолжение развития баллистических ракет".

Глава МИД Ирана Джавад Зариф, в свою очередь, в пятницу написал на своей странице в Twitter, что Иран не занимается разработкой ядерного оружия и соблюдает все пункты совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

Iran is not & will not be developing nuclear weapons; so by definition cannot develop anything DESIGNED to be capable of delivering them.3/3 — Javad Zarif (@JZarif) 28 июля 2017 г.

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