Пентагон считает, что КНДР запустила МБР, она пролетела тысячу километров

ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету, она пролетела около 1 тысячи километров, заявил представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис.

"Министерство обороны зафиксировало и отследило сегодня одиночный запуск ракеты КНДР в 10:41 по североамериканскому восточному времени (17:41 мск — ред.) Мы считаем, что это была межконтинентальная баллистическая ракета, как и ожидалось", — говорится в заявлении Дэвиса, поступившем в РИА Новости.

По его словам, ракета пролетела около тысячи километров и упала в Японское море.

"Мы работаем с нашими партнерами в других учреждениях (США — ред.) над более подробной оценкой. Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) определило, что запуск ракеты Северной Кореей не представлял собой угрозы Северной Америке", — добавил он.

В пятницу вечером появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые.

Ранее КНДР неоднократно заявляла, что имеет возможность запускать такие ракеты когда угодно и откуда угодно, и в любое время готова нанести превентивный ядерный удар по территории США.