Посол Израиля назвал причины усиления мер безопасности на Храмовой горе

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Израиль был вынужден пойти на усиление мер безопасности на Храмовой горе, при этом еврейское государство не имеет планов изменить исторический статус-кво священного места, заявил в интервью РИА Новости посол Израиля в РФ Гарри Корен.

Израильская полиция ранее объявила об отмене мер безопасности в районе иерусалимской Храмовой горы, против которых почти две недели протестовала арабо-мусульманская община.

"Ситуация, конечно, довольно сложная. Нельзя, и мы этого не делаем, относиться к этому делу легко и спокойно. Наше желание – чтобы всё успокоилось и все успокоились", — сказал дипломат.

Он напомнил заявление руководства страны, что у Израиля "нет, не было и не будет никаких планов менять так называемый исторический статус-кво на Храмовой горе".

"При этом важно добавить, что Израиль всегда был и будет ответственен за безопасность всех – будь то мусульмане или христиане, иудеи, туристы, просто любопытные люди, которые впервые посещают старый город… Напомню: Храмовая гора — святыня для иудеев не меньшая, чем для мусульман, она и название такое получила потому, что в разные периоды библейских времен, задолго до появления ислама, на этом месте именно еврейский народ дважды возводил Иерусалимский храм", — сказал посол.

Он отметил, что "история и вера еврейского народа неотделимы от Храмовой горы", однако "к сожалению, есть очень много попыток это изменить".

"Особенно со стороны таких радикальных террористических организаций, как Хамас, "Братья мусульмане" и т. д. И мы видим, к чему это приводит. Нельзя забывать, что призывы к убийству евреев распространялись в течение долгого времени до 14 июля, когда был совершен акт террора — боевики открыли огонь по полицейским, погибли два офицера и впервые была пролита кровь в святом месте, совершено кощунство… Потом продолжилась эта вся волна подстрекательства, и буквально через пару дней после этого — ужасный теракт в поселении Халамиш. Молодой палестинец с ножом в руке постучал в дверь дома, ему открыли, он зашел и зарезал семью. Вот так, потому что "все евреи виноваты" и нам, дескать, нет места на святой земле. Пойди договорись с такими людьми", — сказал Корен.

Он подчеркнул, что Израиль был "вынужден пойти на усиление мер безопасности".

Системы контроля у Храмовой горы появились 14 июля в качестве реакции на убийство в этом районе Старого города двух полицейских. Арабы-мусульмане в ответ обвинили Израиль в использовании трагедии как предлога для ограничения их прав на третью по значимости святыню ислама, где на руинах древних еврейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.