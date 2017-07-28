Посол Израиля: Россия может помочь снять напряженность вокруг Храмовой горы

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Ситуация вокруг Храмовой горы в ближайшее время, скорее всего, не будет до конца урегулирована, и внешние игроки, в том числе Москва, должны приложить больше усилий для содействия разрешению кризиса, заявил в интервью РИА Новости посол Израиля в РФ Гарри Корен.

"Скорее всего, да", — сказал он, отвечая на вопрос, может ли статус-кво сохраниться в ближайшей перспективе.

"Тут есть большой потенциал в дипломатическом плане работы со странами, которые должны проявить более ответственный подход. Я говорю про наших соседей, тут Россия тоже может играть хорошую роль в этом плане, призывая то же турецкое или иорданское руководство немного понизить различный тон, взаимодействовать конструктивно для разрешения ситуации, чтобы разрядить всю эту опасную атмосферу", — добавил посол.

По словам Корена, важно, в том числе, "проводить мониторинг того, что происходит в социальных сетях", потому что это тоже потом может спровоцировать теракты.

"Все это понимают, и это самое главное сегодня. Потому что одно дело — это когда происходит в некой цивилизованной форме демонстрация, другое – когда идут люди на совершение терактов, спонтанных или запланированных, по чьему-то приказу", — заметил дипломат.

В четверг вечером на Храмовой горе вспыхнули столкновения верующих с полицией, распространившиеся на соседние районы Старого города. По данным медиков, в них пострадали более 120 человек.

Вспышка насилия в центре Иерусалима, популярном у туристов и паломников, омрачила ликование арабо-мусульманской общины по поводу возобновления молитв в мечетях Храмовой горы. Вернуться туда верующие согласились после двух недель протестов, сорвавших попытку Израиля ввести полицейский досмотр при входе на территорию третьей по значимости святыни ислама.