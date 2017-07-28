Посол Израиля заявил о контактах с Россией по ситуации вокруг Храмовой горы

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Израиль "часто и конструктивно" контактирует с российской стороной по региональным вопросам, в том числе по сирийскому урегулированию; накануне стороны обсудили ситуацию вокруг Храмовой горы, заявил в интервью РИА Новости посол государства в РФ Гарри Корен.

"Конечно, мы только вчера были в российском МИД. Но не буду вдаваться в детали. Мы общаемся часто, конструктивно, опять же очень благодарны за это российской стороне, мы обсуждаем разные темы, не только эту болезненную (Храмовая гора), но есть и вопросы, связанные и с Ираном, и с Сирией, и так далее", — сказал Корен.

"Мы ценим попытки других стран разрядить этот конфликт, мы контактируем со многими странами, общаемся и с Россией по этому поводу, общаемся с региональными соседями, конечно, с теми, которые ведут себя конструктивно и понимают взрывоопасность этого дела", — добавил дипломат.

Израильская полиция ранее объявила об отмене мер безопасности в районе иерусалимской Храмовой горы, против которых почти две недели протестовала арабо-мусульманская община.

Системы контроля у Храмовой горы появились 14 июля в качестве реакции на убийство в этом районе Старого города двух полицейских. Арабы-мусульмане в ответ обвинили Израиль в использовании трагедии как предлога для ограничения их прав на третью по значимости святыню ислама, где на руинах древних еврейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.