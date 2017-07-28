Военные Южной Кореи полагают, что КНДР на этот раз испытала МБР

ТОКИО, 28 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Военные Южной Кореи полагают, что КНДР на этот раз испытала межконтинентальную баллистическую ракету, сообщает на своем сайте южнокорейская газета "Чосон ильбо".

"Предполагается, что выпущенная в Северной Корее баллистическая ракета была межконтинентальной", — приводит слова военных эта газета.

Как сообщалось ранее, Северная Корея в ночь на субботу провела очередное ракетное испытание. На этот раз ракета была выпущена впервые ночью из отдаленной горной провинции Чагандо в сторону Японского моря в 23:41 по местному времени или 17:41 мск.

Японский телеканал NHK привел сведения министерства обороны Японии о том, что ракета достигла максимальной высоты в 3000 километров, и ее полет длился около 45 минут. Японские эксперты также полагают, что Пхеньян провел испытание межконтинентальной баллистической ракеты, упавшей предположительно в японской исключительной экономической зоне недалеко от острова Хоккайдо.