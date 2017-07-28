Минобороны ответило на обвинения Польши в фальсификации истории

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Польский Институт национальной памяти (IPN) усмотрел "фальсификацию истории" в публикации документов из архива Министерства обороны России, посвященных освобождению Польши в годы Великой Отечественной войны. В российском военном ведомстве расценили это заявление как русофобию и пообещали продолжить публикации архивных материалов, а в Госдуме назвали его попыткой выдумать "удобную для современных властей Польши историю".
История и ее "фальсификация"
Уникальные документы — телеграммы, докладные записки, рапорты и боевые донесения 1944-1945 годов — появились на сайте Минобороны 18 июля. Ранее эти материалы были засекречены и доступны только узкому кругу специалистов.
Именно эти факты, демонстрирующие благожелательное отношение поляков к советским солдатам, IPN и счел "фальсификацией истории", поскольку они опровергают принятую в Польше точку зрения, согласно которой Красная Армия принесла полякам не освобождение, а новое порабощение.
В варшавском институте утверждают, что Минобороны, публикуя документы, преследует цель доказать, что поляки считали солдат Красной Армии исключительно освободителями. Этот тезис IPN называет предвзятым, документы — специально отобранными и вырванными из контекста, а комментарии — необъективными.
Благодарности Красной армии и призывы помогать советским войскам в борьбе с нацизмом, которые часто встречаются в опубликованных Минобороны документах, IPN называет "эпизодическими или локальными реакциями" измученного немецкой оккупацией населения.
"Надеялись, что она принесет свободу, часто не было известно, какие у Советов планы в отношении Польши. Реальность быстро принесла разочарование: Красная армия действительно вытеснила немцев с польских земель, но в то же время играла роль защитного зонта для процесса силового введения в Польше коммунистической диктатуры", — пишут авторы заявления.
Для подавляющего большинства поляков Красная Армия принесла не освобождение, а "новое, хотя, без сомнения, не сравнимое с немецкой оккупацией порабощение", утверждает IPN.
"Пытаясь поставить польскую сторону в позицию "благодарности" за "освобождение" от немецкой оккупации, российская сторона должна помнить, что польские земли оказались под, вероятно, наиболее жестокой оккупацией в результате договоров, заключенных Советским Союзом с Третьим рейхом в августе и сентябре 1939 года, а сутью этих соглашений было уничтожение Польши обоими тоталитарными государствами", — заключают авторы документа.
В Москве не удивились русофобии
В российском военном ведомстве реакция из Варшавы удивления не вызвала.
"Вряд ли следовало ожидать иного комментария от так называемого польского "Института народной памяти". Удивила лишь заторможенность желчной реакции его "специалистов", — заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Конашенков пообещал, что Минобороны продолжит публикацию документов из своего архива, чтобы "лишить русофобов из нынешних "институтов" мракобесия и исторической контузии в Польше, на Украине и других "новоевропейских" государствах возможности и дальше обманывать свои народы, фальсифицируя историю Великой Отечественной войны".
По мнению члена комитета Госдумы по международным отношениям Сергея Железняка, реакция IPN укладывается в русло антироссийских настроений, разжигаемых в последнее время в Европе.
Железняк напомнил, что советские солдаты спасли сотни тысяч жителей Польши, "освободили народы других стран Европы, которых фашистская Германия превратила в рабов". По его мнению, польское правительство "фактически топчет память своих предков и выдумывает новую, удобную для современных властей Польши историю".
"Нас глубоко возмущает близорукость и безответственность действий со стороны официальной Варшавы. Такие шаги на государственном уровне позволяют новым экстремистам думать, что им все дозволено, и это очень опасный сигнал для мирового сообщества, в котором, безусловно, есть здравые силы, способные противостоять возрождению фашизма", — отметил Железняк.
Публикация архивных документов Минобороны появилась на фоне того, что президент Польши Анджей Дуда утвердил поправки к закону о декоммунизации, согласно которым по всей стране должны быть снесены все советские памятники, в том числе воинские мемориалы. Закон коснется примерно 230 памятников красноармейцам. В ходе Висло-Одерской операции по освобождению Польши погибли более 40 тысяч советских солдат.