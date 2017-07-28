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В мире

Минобороны ответило на обвинения Польши в фальсификации истории

20:1728.07.2017
(обновлено: 20:23 28.07.2017)
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© РИА Новости / Петр БернштейнПерейти в фотобанкОсвобождение Польши от немецко-фашистской оккупации. Великая Отечественная война 1941-1945 годовОсвобождение Польши от немецко-фашистской оккупации. Великая Отечественная война 1941-1945 годов
© РИА Новости / Петр Бернштейн
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Польский Институт национальной памяти (IPN) усмотрел "фальсификацию истории" в публикации документов из архива Министерства обороны России, посвященных освобождению Польши в годы Великой Отечественной войны. В российском военном ведомстве расценили это заявление как русофобию и пообещали продолжить публикации архивных материалов, а в Госдуме назвали его попыткой выдумать "удобную для современных властей Польши историю".

История и ее "фальсификация"

Уникальные документы — телеграммы, докладные записки, рапорты и боевые донесения 1944-1945 годов — появились на сайте Минобороны 18 июля. Ранее эти материалы были засекречены и доступны только узкому кругу специалистов. 

На интернациональном военном кладбище в польском Ольштыне, где похоронены советские и польские солдаты, а также французские летчики эскадрильи Нормандии Неман, погибшие в годы Второй мировой войны
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Это "беспристрастные свидетельства кровопролитных боев Красной Армии за освобождение братской республики, истинного отношения оккупантов к местному населению и освобожденных поляков к своим освободителям – воинам Красной Армии", — говорилось в предисловии к публикации.

Именно эти факты, демонстрирующие благожелательное отношение поляков к советским солдатам, IPN и счел "фальсификацией истории", поскольку они опровергают принятую в Польше точку зрения, согласно которой Красная Армия принесла полякам не освобождение, а новое порабощение. 

В варшавском институте утверждают, что Минобороны, публикуя документы, преследует цель доказать, что поляки считали солдат Красной Армии исключительно освободителями. Этот тезис IPN называет предвзятым, документы — специально отобранными и вырванными из контекста, а комментарии — необъективными. 

Советские войска на территории освобожденной Польши. Февраль 1945 года
© РИА Новости / Виталий Савельев
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"Встречайте Красную Армию": о чем Минобороны России напомнило полякам
По мнению авторов заявления, "ложная картина" освобождения Польши дается уже во вступлении к публикации. Речь идет о фразе на сайте Минобороны: "Летом 1944 года войска 1-го Белорусского фронта в районе Бреста подошли к границе Советского Союза. Началось освобождение Польши от немецко-фашистской оккупации". Здесь "фальсификация" заключается в том, Красная Армия пересекла довоенные границы Польши еще в январе 1944-го, а именно их IPN считает обязательными на то время. 

Благодарности Красной армии и призывы помогать советским войскам в борьбе с нацизмом, которые часто встречаются в опубликованных Минобороны документах, IPN называет "эпизодическими или локальными реакциями" измученного немецкой оккупацией населения.

"Надеялись, что она принесет свободу, часто не было известно, какие у Советов планы в отношении Польши. Реальность быстро принесла разочарование: Красная армия действительно вытеснила немцев с польских земель, но в то же время играла роль защитного зонта для процесса силового введения в Польше коммунистической диктатуры", — пишут авторы заявления.

Для подавляющего большинства поляков Красная Армия принесла не освобождение, а "новое, хотя, без сомнения, не сравнимое с немецкой оккупацией порабощение", утверждает IPN.

Памятник советским воинам в Варшаве. Архивное фото
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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При этом институт отмечает, что документы о действиях советских войск в Польше публиковались и раньше. Однако, в отличие от представленных Минобороны, в них было представлено "критическое мнение польского общества, связанное с вторжением Красной Армии в Польшу".

"Пытаясь поставить польскую сторону в позицию "благодарности" за "освобождение" от немецкой оккупации, российская сторона должна помнить, что польские земли оказались под, вероятно, наиболее жестокой оккупацией в результате договоров, заключенных Советским Союзом с Третьим рейхом в августе и сентябре 1939 года, а сутью этих соглашений было уничтожение Польши обоими тоталитарными государствами", — заключают авторы документа.

В Москве не удивились русофобии

В российском военном ведомстве реакция из Варшавы удивления не вызвала.

"Вряд ли следовало ожидать иного комментария от так называемого польского "Института народной памяти". Удивила лишь заторможенность желчной реакции его "специалистов", — заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

У памятника Благодарности Красной армии в Варшаве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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По его словам, IPN попросту нечего противопоставить историческим фактам о благожелательном отношении польского народа к солдатам Красной Армии.

Конашенков пообещал, что Минобороны продолжит публикацию документов из своего архива, чтобы "лишить русофобов из нынешних "институтов" мракобесия и исторической контузии в Польше, на Украине и других "новоевропейских" государствах возможности и дальше обманывать свои народы, фальсифицируя историю Великой Отечественной войны".

По мнению члена комитета Госдумы по международным отношениям Сергея Железняка, реакция IPN укладывается в русло антироссийских настроений, разжигаемых в последнее время в Европе.

Танкисты перед боем. В окрестностях города Данцига (Гданьск), Польша. Великая Отечественная война 1941-1945 годов.
© РИА Новости / П. Бернштейн
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"Польские русофобы дошли до полного абсурда, усмотрев фальсификацию в подлинных исторических документах Великой Отечественной войны", — сказал он.

Железняк напомнил, что советские солдаты спасли сотни тысяч жителей Польши, "освободили народы других стран Европы, которых фашистская Германия превратила в рабов". По его мнению, польское правительство "фактически топчет память своих предков и выдумывает новую, удобную для современных властей Польши историю". 

"Нас глубоко возмущает близорукость и безответственность действий со стороны официальной Варшавы. Такие шаги на государственном уровне позволяют новым экстремистам думать, что им все дозволено, и это очень опасный сигнал для мирового сообщества, в котором, безусловно, есть здравые силы, способные противостоять возрождению фашизма", — отметил Железняк.

Публикация архивных документов Минобороны появилась на фоне того, что президент Польши Анджей Дуда утвердил поправки к закону о декоммунизации, согласно которым по всей стране должны быть снесены все советские памятники, в том числе воинские мемориалы. Закон коснется примерно 230 памятников красноармейцам. В ходе Висло-Одерской операции по освобождению Польши погибли более 40 тысяч советских солдат.

От благодарных потомков
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
От благодарных потомков
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