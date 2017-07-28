Госдеп отказался назвать число дипломатов, которым придется покинуть Россию

ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госдепартамент США отказался в пятницу назвать число дипломатов, которым придется покинуть Россию при уравнивании численности персонала.

США в связи с ответными мерами со стороны РФ придется сократить порядка 200-300 сотрудников своих диппредставительств, сообщил ранее РИА Новости информированный источник в Москве.

"Наша политика такова, что мы не комментируем число людей, которые работают в наших дипмиссиях за рубежом", — сказал РИА Новости представитель госдепартамента.

МИД РФ в пятницу призвал США до 1 сентября привести количество дипломатов и техсостава диппредставительств в РФ в соответствие с числом сотрудников российских диппредставительств в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сократится до 455 человек.

Помимо сокращения сотрудников дипмиссий США, РФ с 1 августа приостанавливает использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. Соответствующие ноты были вручены главе американской дипмиссии Джону Теффту. Данные меры стали ответом на антироссийскую политику и разрабатываемые новые антироссийские санкции со стороны США. Посол США в свою очередь заявил, что "глубоко сожалеет" в связи с предпринятыми Москвой мерами.