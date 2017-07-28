Рябков заявил, что антироссийская волна захлестнула многих в США с головой

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Москва постоянно призывает США к конструктивному диалогу, пока отклик с их стороны мизерный, антироссийская волна захлестнула очень многих в Вашингтоне с головой, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы призываем американцев к конструктивным шагам и к разумному подходу и в отношении диалога и партнерства с нами в двустороннем ключе, и с точки зрения решения проблем глобальной и региональной безопасности постоянно… Пока отклик мизерный. Я понимаю, что антироссийская волна захлестнула очень многих (в США) с головой… но что мы можем поделать? Они сами загнали себя в эту ситуацию", — сказал Рябков в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".