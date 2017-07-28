Источник: в санкциях США есть норма о согласовании мер с союзниками

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В санкционном законопроекте США есть норма о возможности согласования мер с союзниками, но она не носит обязательный характер, заявил источник.

"В законопроекте написано — в последний момент добавили фразу — о возможности согласования с союзниками. Сначала не было это фразы, но она появилась в последний момент, и носит она исключительно необязывающий характер. Вроде кивок они сделали для союзников, но это совершенно необязывающий характер. Там нет чего-то обязывающего… Поэтому союзники абсолютно не беспочвенно выражают свою обеспокоенность", — рассказал собеседник.

В четверг сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3). Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право вето. В Евросоюзе уже выразили озабоченность в связи с принятием США односторонних санкций против России. В Брюсселе полагают, что эти меры могут затронуть экономические интересы ЕС.