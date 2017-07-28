Источник: в санкциях США есть норма о согласовании мер с союзниками

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В санкционном законопроекте США есть норма о возможности согласования мер с союзниками, но она не носит обязательный характер, заявил источник.
В четверг сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3). Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право вето. В Евросоюзе уже выразили озабоченность в связи с принятием США односторонних санкций против России. В Брюсселе полагают, что эти меры могут затронуть экономические интересы ЕС.