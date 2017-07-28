Новые санкции угрожают проекту "Северный поток-2", сообщил источник

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Нормы санкционного законопроекта США представляют угрозу для реализации проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", РФ это беспокоит, заявил источник.

"В тексте законопроекта, который сейчас есть, содержится фраза, которая говорит о том, что администрация США должна противодействовать проекту "Северный поток-2", должна способствовать продвижению на европейских и мировых рынках американских производителей энергоресурсов и должна способствовать обеспечению энергобезопасности Украины и стран ЕС", — сказал он.

"Такие фразы, безусловно, представляют угрозу для реализации таких проектов, как "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Российскую сторону действительно это беспокоит", — добавил он. "Здесь мы видим непосредственную угрозу для реализации этих крупных проектов. Причем делается это под предлогом улучшения энергобезопасности, энергоснабжения Европы, но на самом деле все ровно наоборот", — отметил источник.

"Строительство новой инфраструктуры газовой существенным образом снижает риски с транзитом через Украину, то есть если появляется новая газовая инфраструктура, то есть риск, что Украина выпадет из этой цепочки", — сказал он.