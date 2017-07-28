ООН призывает к деэскалации на фоне ракетного запуска КНДР

ООН, 28 июл — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призывает все заинтересованные стороны к диалогу по проблеме КНДР, сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Вы видели наш ответ на последние запуски КНДР. Мы вновь повторяем призыв генерального секретаря (ООН) ко всем сторонам принять шаги к деэскалации ситуации и возвращению на путь искреннего диалога", — заявил Хак на брифинге, отвечая на вопрос, как в ООН могут прокомментировать последний ракетный запуск КНДР.

Япония и Южная Корея в пятницу сообщили о новом ракетном испытании КНДР. По данным южнокорейских военных, пуск, предположительно, баллистической ракеты был произведен в 23:41 по местному времени (17:41 мск) в провинции Чагандо. Генсек кабмина Японии сообщил, что полет новой баллистической ракеты КНДР длился 45 минут. Американские военные подтвердили пуск ракеты с территории КНДР, по оценке Пентагона, ракета могла быть баллистической.