В Хельсинки автомобиль врезался в толпу людей

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Мужчина на автомобиле врезался в толпу людей в Хельсинки, один человек погиб, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, есть не менее четырех пострадавших. Водитель автомобиля задержан — это мужчина 50 лет. В полиции полагают, что он был нетрезв.

Район происшествия оцеплен, подробности инцидента выясняются.

Mies ajoi päin väkijoukkoa Helsingin keskustassa – 1 kuollut, 4 sairaalaan, useita muita loukkaantunut https://t.co/4FQTRKesO1 — Ilta-Sanomat (@iltasanomat) July 28, 2017

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