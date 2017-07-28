Правительство Японии созвало совет нацбезопасности из-за пуска ракеты КНДР

ТОКИО, 28 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Правительство Японии созвало экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с сообщениями об очередном ракетном испытании КНДР над Японским морем, передало агентство Киодо.

Перед этим совещанием, по данным агентства, премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал указание информировать граждан страны о ситуации, обеспечить безопасность мореходства и авиации и быть готовыми к непредвиденным ситуациям.

Как сообщалось ранее, береговая охрана объявила об опасности в связи с пуском ракеты в КНДР.

Япония и Южная Корея в пятницу сообщили о новом ракетном испытании КНДР. По данным южнокорейских военных, пуск, предположительно, баллистической ракеты был произведен в 23:41 по местному времени (17:41 мск) в провинции Чагандо. Генсек кабмина Японии сообщил, что полет новой баллистической ракеты КНДР длился 45 минут. Американские военные подтвердили пуск ракеты с территории КНДР, по оценке Пентагона, ракета могла быть баллистической.